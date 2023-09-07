السعودي الألماني الصحية تطلق «سياسة ضمان استرداد الأموال» في جميع منشآتها بالسعودية

وفي ضوء هذه المبادرة، نؤمن أن التركيز على الحفاظ على جودة خدماتنا يترك انطباعاً أكثر أهمية لدى العملاء من احتمالية استرداد الأموال. وتُعدّ سياسة ضمان استرداد النقود خير دليل على ثقتنا بجودة خدماتنا.