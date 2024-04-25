"إغاثي الملك سلمان" يواصل حملة "رسائل الأمل" في غزة

وضمن فعاليات تلك الحملة، نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم في مستودعاته بمدينة الرياض، فعالية تجهيز السلال الغذائية التي شارك فيها عدد من منسوبي المركز والمتطوعين من أفراد المجتمع ورجال الإعلام والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بإعداد وتجهيز السلال الغذائية التي تشتمل على المكونات الغذائية الرئيسة التي تلبي احتياجات الأسر الفلسطينية، وتم تضمينها "رسائل الأمل" التي خطّتها أنامل أطفال المملكة يعبرون فيها عن تضامنهم مع أطفال غزة؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.