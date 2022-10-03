"داون تاون السعودية".. مثال جديد لحرص ولي العهد على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية

حققت "رؤية المملكة 2030" منذ إطلاقها عدة إنجازات في مجال الوظائف، ومن ضمن هذه الإنجازات توفير 101 ألف وظيفة في قطاع الترفيه، و422 ألف وظيفة منذ بداية 2019، عبر اتفاقيات التوطين.