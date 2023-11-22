مشيداً بدور المرأة السعودية.. أمير تبوك يستقبل الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة، اليوم، الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني التي قدمت نسخة من أول إصدار لمجلة يابانية ثقافية "SAUDI GATE بوابة السعودية"، والتي تعنى بالشأن السعودي.