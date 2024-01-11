لخدمة الأهداف المشتركة.. السعودية والأردن توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة

وتتضمّن الاتفاقيةُ تشجيعَ التعاون بين الطرفين في قطاعات الطاقة التي تشمل: البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحدّ من آثار تغير المناخ؛ مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين.