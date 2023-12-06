وفد من "تطوير عسير" يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

ورحّب مدير عام هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان بأعضاء الوفد، وقدم إيجازاً عن دور الهيئة في تطوير المناطق الجبلية في المجالات السياحية والزراعية والثقافية، والجهود التي تبذلها الهيئة للوصول بالبن السعودي للعالمية، خصوصاً بعد الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء على مقترح الهيئة انضمام المملكة لمنظمة البن العالمية بلندن، ونجاح الهيئة في اكتشاف سلالات واعدة من البن السعودي، وتسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.