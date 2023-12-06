وفد من "تطوير عسير" يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بمقر الهيئة اليوم الأربعاء، وفداً من هيئة تطوير منطقة عسير.
ورحّب مدير عام هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان بأعضاء الوفد، وقدم إيجازاً عن دور الهيئة في تطوير المناطق الجبلية في المجالات السياحية والزراعية والثقافية، والجهود التي تبذلها الهيئة للوصول بالبن السعودي للعالمية، خصوصاً بعد الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء على مقترح الهيئة انضمام المملكة لمنظمة البن العالمية بلندن، ونجاح الهيئة في اكتشاف سلالات واعدة من البن السعودي، وتسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
فيما قام الوفد بزيارة مشاتل الهيئة التي تعتبر أكبر مشاتل بن نموذجية في الشرق الأوسط، ومحطات التجارب الزراعية بالهيئة، للاطلاع على الخدمات والاستفادة من الخبرات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة شتلات البن، ومراحل إنتاجه وتحسين جودته، بالإضافة إلى الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي، مثل الصندل والفواكه الاستوائية، وكذلك المبادرات المقدمة لخدمة المزارعين بمنطقة جازان، وغيرها من المناطق الجنوبية بالمملكة.