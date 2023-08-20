عام دراسي جديد.. استقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم القصيم"
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الأحد، استقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ.
واختتمت "تعليم المنطقة"، في وقت سابق، جميع استعداداتها لبداية العام الدراسي 1445هـ، وفقًا لخطة وزارة التعليم المعتمدة، وأتمت عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية.
إضافةً إلى تشكيل اللجان الإشرافية من قيادات تعليمية ومشرفين تربويين ومشرفات تربويات؛ لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس وتقديم الدعم لها وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات، من أجل عودة مثالية حافلة بالإنجازات التعليمية.
وأكد مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح، أثناء تفقده لعدد من المدارس، جاهزية المجتمع التعليمي في تعليم المنطقة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية جاذبة؛ لضمان نجاح العام الدراسي الجديد، وتحقيق كل مقومات التفوق لطلابنا وطالباتنا.
وشدد "الفريح"، على ضرورة الاهتمام والحرص على تحقيق الانضباط المدرسي، وتفعيل اليوم الدراسي وتنفيذ الإجراءات النظامية التي تحقق ذلك.
إلى ذلك، باشرت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" هنا العتيبي، برامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلبة المستجدين، وشهدت عددًا من مناشط اليوم الدراسي، متمنيةً أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً ناجحًا وعلى مستويات عالية من التميز وفقًا لأعلى معايير الجودة.