عام دراسي جديد.. استقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم القصيم"

إلى ذلك، باشرت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" هنا العتيبي، برامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلبة المستجدين، وشهدت عددًا من مناشط اليوم الدراسي، متمنيةً أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً ناجحًا وعلى مستويات عالية من التميز وفقًا لأعلى معايير الجودة.