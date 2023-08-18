بحث تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وكازاخستان في البيئة والمياه والزراعة

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة أستانا أمس، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الذي يزور كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، حيث تم بحث تعزيز أطر التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز وأهم الفرص المتاحة في مجالات البيئة والمياه والزراعة بين البلدين.