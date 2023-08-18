بحث تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وكازاخستان في البيئة والمياه والزراعة

أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة وجمهورية كازاخستان، وأهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة أستانا أمس، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الذي يزور كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، حيث تم بحث تعزيز أطر التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز وأهم الفرص المتاحة في مجالات البيئة والمياه والزراعة بين البلدين.
ونقل "الفضلي"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لفخامته وشعب جمهورية كازاخستان بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.
والتقى "الفضلي"، على هامش زيارته لجمهورية كازاخستان، نظراءه وزير الزراعة يربول كاراشوكييف ووزيرة البيئة والموارد الطبيعية زليفة سليمينوفا، ومدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بيدوليت، وعدداً من الشركات المتخصصة في الأمن الغذائي.
وشهدت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عمل قطاعات الوزارة وسبل تعزيزها، وفرص تعزيز التكامل والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، ومجالات البيئة والمياه والأمن الغذائي.