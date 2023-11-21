عبر "بريكس".. ولي العهد يقود جهودًا سعودية حثيثة لوقف العدوان على غزة وأهلها

ولم تألُ السعودية جهدًا لوضع حد للأزمة، وكسر الحصار والعدوان على غزة؛ إذ ما زالت تستخدم كل وسائلها السياسية والدبلوماسية من أجل الوصول إلى هذا الهدف؛ لذا فقد حرصت القيادة على تكليف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بالقيام بجولة زيارة رسمية، تشمل عددًا من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، برفقة عدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية؛ للضغط في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.