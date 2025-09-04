مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يجري عملية استبدال مفصل ركبة ناجحة ويعيد القدرة على الحركة لـمسن

وقال د. علاء محمد حمدان استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض راجع المستشفى على كرسي متحرك، مشتكياً من آلام وتورم وتشوه في مفصل الركبة اليمنى، بالإضافة إلى تيبس وصعوبة في ثنيه. وبعد الفحص الطبي السريري، خضع المريض للتصوير بالأشعة السينية التي أكدت نتائجها، وجود خشونة حادة بمفصل الركبة، مع تضرر الغضاريف التي تحيط به وتحميه من الاحتكاك بشكل مباشر، وتسبب كل ذلك في عدم قدرته على الحركة وتقوساً بالركبة، فتقرر إجراء العملية بالتخدير النصفي، وتم فيها استبدال المفصل الأيمن، في تدخل طبي استمر لنحو ساعة، وقد تكلل ولله الحمد بالنجاح، وتم تحويله مباشرة إلى جناح التنويم، حيث أمضى "4" أيام محاطاً بالعناية الطبية الحثيثة، وبدأ في المشي على قدميه بعد ساعتين من العملية، وواصل خلال تنويمه العلاج بالأدوية، بالإضافة إلى تنفيذه لبرنامج علاج طبيعي متكامل، وتحسنت حالته الصحية باضطراد، إلى أن غادر المستشفى وهو بصحة جيدة، حيث زال التقوس واستعاد الساق شكله الطبيعي، كما أن أنه تخلص من الآلام وغيرها من الأعراض الحادة التي كانت تنغص حياته، إضافة إلى أنه استعاد قدرته الكاملة على الحركة، حيث غادر المستشفى إلى منزله مشياً على قدميه وبحالة نفسية ممتازة.