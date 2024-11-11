إقبالٌ كبيرٌ على المواقع السياحية و"أمانة الطائف" تعزّز خدماتها لراحة الزوّار خلال الإجازة

دعمت أمانة الطائف، الخدمات البلدية بالمواقع السياحية في الهدا والشفا والمتنزهات الشمالية والجنوبية، في ظل نمو الإقبال عليها خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.
وجرى تعزيز الكوادر البشرية والآلية لمباشرة رفع النفايات والمبعثرات والمتروكات على الفور بالمواقع السياحية في المحافظة، حتى تكون في حالة جاهزية لاستقبال الزوّار على مدار اليوم، ومواكبة زيادة الضغط على الخدمات البلدية في المواقع عالية الارتياد من خلال تأمين فرق النظافة والإصحاح البيئي، وتجهيز المرافق السياحية؛ كالحدائق والساحات العامة والمرتفعات الطبيعية.
وتمّ نشر فرق الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة على المتنفسات العامة لتنفيذ برنامج الصيانة الشاملة للمرافق الخدمية بالحدائق والمتنزهات العامة، ودعم شبكات الري والتمديدات الكهربائية، والنوافير، وألعاب الأطفال، والجلسات العائلية، والألعاب الرياضية، ومضامير المشي، والمسطحات الخضراء، ومتابعة احتياجات الساحات البلدية، والمسطحات الخضراء المنتشرة على جنبات الطرق العامة ومداخل المدينة ومخارجها التي تعد استراحات مؤقتة للزوّار.
وكثّفت "الأمانة" جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً عالياً من السكان والزوّار؛ للاستمتاع بأوقاتهم في الأماكن العامة، وتعمل الأمانة على رفع قدرة هذه المرافق على احتواء أعدادٍ أكبر من الزوّار خلال الإجازة، خاصة أن الطائف تشهد أجواءً معتدلة وانتعاشاً بيئياً مميزاً عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، بينما تستمر أعمال التأهيل لعديدٍ من المواقع من خلال معالجة التشوّهات البصرية لدعم جهود تحسين المشهد الحضري، ووضع اللوحات الترحيبية، والعبارات التوعوية في المواقع السياحية.