إقبالٌ كبيرٌ على المواقع السياحية و"أمانة الطائف" تعزّز خدماتها لراحة الزوّار خلال الإجازة

وكثّفت "الأمانة" جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً عالياً من السكان والزوّار؛ للاستمتاع بأوقاتهم في الأماكن العامة، وتعمل الأمانة على رفع قدرة هذه المرافق على احتواء أعدادٍ أكبر من الزوّار خلال الإجازة، خاصة أن الطائف تشهد أجواءً معتدلة وانتعاشاً بيئياً مميزاً عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، بينما تستمر أعمال التأهيل لعديدٍ من المواقع من خلال معالجة التشوّهات البصرية لدعم جهود تحسين المشهد الحضري، ووضع اللوحات الترحيبية، والعبارات التوعوية في المواقع السياحية.