"معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة" في نسخته الثالثة.. إقبال كبير واتفاقيات استثمارية واعدة

افتتح المهندس أحمد بن صالح العيادة، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، اليوم، النسخة الثالثة من معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء)، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، إلى جانب عدد من المهتمين في هذا المجال.