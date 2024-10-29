"معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة" في نسخته الثالثة.. إقبال كبير واتفاقيات استثمارية واعدة

افتتح المهندس أحمد بن صالح العيادة، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، اليوم، النسخة الثالثة من معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء)، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، إلى جانب عدد من المهتمين في هذا المجال.
ألقت الأميرة نوف بنت بدر آل سعود، مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدير إدارة الاستثمار والاستدامة المالية في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، كلمة افتتاحية أكدت فيها على أهمية الثروة الحيوانية في تعزيز النمو الاقتصادي.
وشددت على أن الرسالة الوطنية للرفق بالحيوان تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع نشر مفهوم الصحة الواحدة وتكريس المسؤولية الاجتماعية بجودة عالية.
وتخلل حفل الافتتاح توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين جهات محلية ودولية، من أبرزها:
• اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركتي الطعام اللذيذ وLUMIN Software Solutions.
• تعاون بين مصنع الطعام اللذيذ وكل من Pets Gulf Trading وFamsun.
• شراكة بين شركة Tree وجمعية رحمة للرفق بالحيوان ومؤسسة أصيل.
• اتفاقيات أخرى بين شركة لقمة وأربع جهات: Petiva، وشركة الجنا والجوانا، وعيادة أليف، وTransporter.
وأوضح عمار الزعيتر، المشرف العام على المعرض، أن الحدث يشكل منصة سنوية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال الطب البيطري ورعاية الحيوانات الأليفة، إلى جانب توعية الجهات الخاصة بأهمية الاستثمار في هذا القطاع. كما سلط الضوء على أهمية تربية الحيوانات الأليفة في المجتمع وتفعيل ثقافة العمل التطوعي.
وشهد المعرض مشاركة 18 دولة وأكثر من 130 عارضًا محليًا ودوليًا. وغطت أنشطة المعرض مجالات متعددة تشمل العيادات البيطرية، وشركات أغذية الحيوانات الأليفة، ومتاجر مستلزماتها، إضافة إلى فنادق ومراكز تجميل متخصصة، ومصنعي اللقاحات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان.
وتضمنت الفعاليات مسابقة “أليفي في حياتي”، وركن المزرعة الصغيرة، إلى جانب ركن خاص لعرض سيارة الطب البيطري. كما تم تنظيم كات شو (عرض القطط) للمرة الأولى في المملكة، إضافة إلى ورش عمل ومحاضرات متخصصة في الطب البيطري، قدمها خبراء في المجال.
وأظهرت الدراسات الحديثة أن سوق رعاية الحيوانات الأليفة في السعودية بلغ 4.4 مليارات ريال سعودي، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 9%، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع. كما تستورد المملكة أغذية الحيوانات الأليفة من 18 دولة مختلفة، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في هذا السوق الواعد.