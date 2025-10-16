تجربة فاخرة في المملكة تجمع بين الفن والطهي في قلب الصحراء

قاد الشيف العالمي الحاصل على نجمة ميشلان أكرام بنعلال الأمسية المميزة، حيث قدّم قائمة طعام مبتكرة مكونة من ستة أطباق، تمزج بين التقنيات الفرنسية والنكهات السعودية مثل السماق والليمون الأسود، لتروي من خلالها قصة مستوحاة من طبيعة المكان وثقافته. وقد استخدم الشيف مكونات فاخرة أبرزها كافيار برونييه (Prunier Caviar) وأدوات مائدة من كريستوفل (Christofle)، ليجسّد مزيجاً من الأناقة الباريسية في قلب الصحراء السعودية.