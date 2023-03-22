اللمبة الحمراء إشارة الإطلاق.."سبق" تسترجع ذكريات مدفع رمضان في تيماء

وأضاف أنه كان يقوم بإطلاق الذخيرة مرة عند الإفطار، ومرة قبل السحور لتنبيه الناس، ومرة ثالثة لـ "الكفاف"،وهي وقت الإمساك؛ بالإضافة إلى إطلاق عدد من الطلقات استقبالاً لشهر رمضان، وكذلك عدة طلقات بعد مغرب آخر يوم استقبالاً لعيد الفطر.