اللمبة الحمراء إشارة الإطلاق.."سبق" تسترجع ذكريات مدفع رمضان في تيماء
تصوير: يحيى المازن
يمثل مدفع رمضان أيقونة جميلة يتذكر عبرها أهالي محافظة تيماء دخول شهر رمضان، وإعلان موعدي الإفطار والسحور في هذا الشهر المبارك.
وبالعودة لهذه الذكريات التقت " سبق " بـ مهل عواد العنزي والذي كانت مهمته إطلاق مدفع رمضان، يومياً لتنبيه الناس بموعد الإفطار، وكذلك وقت السحور والإمساك.
وقال " كنت أباشر عملي ثم أذهب مرتفع جبلي يعرف بتل السمؤال قبل ربع ساعة من موعد الإفطار، وابدا بتجهيز المدفع ثم انتظر إشارة من المؤذن مثور الخمشي رحمه الله مؤذن الجامع الذي نرتبط به .
"وبين العنزي "أن الإشارة تتمثل في "لمبة حمراء" وقت الإفطار يضيئها مؤذن الجامع، عندما اراها أقوم بإطلاق مدفع رمضان حيث يسمعه الجميع واستمر بذلك طيلة شهر رمضان
و"أشار" إلى أنه كان يحمل معه الماء والتمر قبل الصعود إلى التل ليفطر بعد القيام بمهمته وهي إطلاق المدفع، واستمريت في مهمتي لتنبيه الناس من الفترة 1402 هـ حتى 1413 هــ تقريباً.
وأضاف أنه كان يقوم بإطلاق الذخيرة مرة عند الإفطار، ومرة قبل السحور لتنبيه الناس، ومرة ثالثة لـ "الكفاف"،وهي وقت الإمساك؛ بالإضافة إلى إطلاق عدد من الطلقات استقبالاً لشهر رمضان، وكذلك عدة طلقات بعد مغرب آخر يوم استقبالاً لعيد الفطر.