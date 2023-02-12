قائدا القوات البحرية والبرية ووكيل "الدفاع" للشؤون الاستراتيجية يستقبلون مسؤولين أمريكيين

استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في الرياض اليوم قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر.