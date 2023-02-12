قائدا القوات البحرية والبرية ووكيل "الدفاع" للشؤون الاستراتيجية يستقبلون مسؤولين أمريكيين

استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في الرياض اليوم قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر.
وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري، وأمن الممرات المائية؛ لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبَين.
كما التقى قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، في الرياض اليوم قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون وتبادُل الخبرات بين الجانبين.
من جهته، استقبل أحمد بن علي عسيري، وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول.
وبحث الجانبان أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها.