شركة جي اكسبو وجمعية سند الخيرية يحققان نجاحاً كبيراً في المعرض الخيري "دكاكين حرف وتصاميم" الثاني عشر

نظّمت شركة جي أكسبو للفعاليات والمؤتمرات، بالتعاون مع جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، الدورة الثانية عشرة لمعرض "دكاكين حرف وتصاميم "، وذلك في الفترة من 17 إلى 21 فبراير الماضي بفندق الفورسيزنز في العاصمة الرياض، تحت شعار "للخير اجتمعنا" والذي يعود ريعه بالكامل لصالح جمعية "سند الخيرية" لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.
وفي هذا السياق، صرحت الأستاذة غادة الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة "جي اكسبو"، أهمية دور الشركات بالقطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية والخيرية، مشيرة إلى أن تنظيم المعرض يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة والتزامها بتقديم الدعم للقضايا الإنسانية. وهذا المعرض يعكس التزام الشركة بدعم المجتمع وتعزيز الوعي بقضايا المجتمع.
وأضافت الراشد "إن شركة جي اكسبو للفعاليات المؤتمرات تؤمن بأهمية المساهمة في بناء مجتمع أكثر تفاعلًا وترابطًا، وتعتبر المعرض الخيري "دكاكين حرف وتصاميم" فرصة قيمة لتعزيز التواصل المجتمعي ودعم القضايا الإنسانية. نحن فخورون بتنظيم المعرض بكافة متطلباته للسنة الثالثة على التوالي الذي يعكس التضامن والتكاتف في خدمة الأفراد الذين يحتاجون للدعم والمساندة"
وعلى الجانب الأخر، أضافت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية: "إن نجاح المعرض الخيري "دكاكين" يعد جزءًا من الجهود المشتركة بين شركة "جي اكسبو" وجمعية سند الخيرية لتعزيز التواصل المجتمعي، ونشكر شركة جي اكسبو على دورها الريادي في تنظيم هذا المعرض للسنة الثالثة على التوالي وتقديم كافة الإمكانيات والدعم ".
يذكر أن معرض "دكاكين حرف وتصاميم" يحظى بمكانة بارزة كأكبر وأرقى معرض خيري في المملكة، حيث تتمثل رؤيته في إقامة معرض خيري يحظى بمستوى عالمي يصبح وجهة مفضلة لأصحاب الأعمال لعرض منتجاتهم، وتحقيق موارد مالية كافية لدعم جمعية سند الخيرية وضمان استمراريتها المالية. إضافة إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، منها الحصول على دعم مالي لتطوير الخدمات المقدمة لأطفال مرضى السرطان، وتوفير فرص لسيدات الأعمال لعرض منتجاتهن، وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركات المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى دعم سيدات الأعمال من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.