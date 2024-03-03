شركة جي اكسبو وجمعية سند الخيرية يحققان نجاحاً كبيراً في المعرض الخيري "دكاكين حرف وتصاميم" الثاني عشر

يذكر أن معرض "دكاكين حرف وتصاميم" يحظى بمكانة بارزة كأكبر وأرقى معرض خيري في المملكة، حيث تتمثل رؤيته في إقامة معرض خيري يحظى بمستوى عالمي يصبح وجهة مفضلة لأصحاب الأعمال لعرض منتجاتهم، وتحقيق موارد مالية كافية لدعم جمعية سند الخيرية وضمان استمراريتها المالية. إضافة إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، منها الحصول على دعم مالي لتطوير الخدمات المقدمة لأطفال مرضى السرطان، وتوفير فرص لسيدات الأعمال لعرض منتجاتهن، وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركات المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى دعم سيدات الأعمال من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.