حرس الحدود يشارك في فعالية "عز الوطن 3" احتفاءً باليوم الوطني الـ94

ويستعرض جناح حرس الحدود في الفعالية، منظومة التقنيات الحديثة والخدمات والأنظمة الدفاعية والوسائط البرية والبحرية ومعدات البحث والإنقاذ والتجهيزات العسكرية، وعربات وأسلحة حديثة ومتطورة مخصصة للمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ، وجهود حرس الحدود في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، والتعريف بنظام أمن الحدود، وعقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، التي تصل إلى السجن مدة "15" سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به؛ حيث تعدُّ هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.