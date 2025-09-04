وزير الصحة في الصومال الإثيوبي يشارك في القافلة الجراحية ويشيد بإنجازات الفريق الطبي

شارك وزير الصحة في إقليم الصومال بإثيوبيا، الدكتور موسى أحمد إبراهيم، في فعاليات القافلة الجراحية التي تنفذها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، والتي شهدت نجاح عدد من العمليات الدقيقة التي أعادت الأمل للمرضى بعد سنوات من المعاناة.
وأعرب الوزير عن إعجابه بما شاهده من أداء الفريق الطبي السعودي والمساندين لهم، مؤكداً أن ما تحقق يُعد إنجازًا إنسانيًا وطبيًا بارزًا في منطقة تفتقر إلى مثل هذه الخدمات المتقدمة.
وقال الدكتور موسى أحمد إبراهيم: "نشعر بالفخر بما تقدمه هذه القافلة من عمل إنساني عظيم، فهي لا تمنح العلاج فقط، بل تمنح المرضى وأسرهم حياة جديدة وأملًا متجددًا. هذه الجهود تجسّد روح التعاون بين الشعوب وتعكس رسالة نبيلة تتجاوز حدود الطب."
ويعكس حضور الوزير وتفاعله المباشر تقدير السلطات المحلية لما تقوم به القوافل الطبية من دور فاعل في دعم القطاع الصحي وتقديم الخدمات العلاجية المتخصصة للمجتمعات النائية.