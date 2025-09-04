وزير الصحة في الصومال الإثيوبي يشارك في القافلة الجراحية ويشيد بإنجازات الفريق الطبي

وأعرب الوزير عن إعجابه بما شاهده من أداء الفريق الطبي السعودي والمساندين لهم، مؤكداً أن ما تحقق يُعد إنجازًا إنسانيًا وطبيًا بارزًا في منطقة تفتقر إلى مثل هذه الخدمات المتقدمة.