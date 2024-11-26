خطوة نحو مستقبل آمن ومزدهر.. الرياض تحتضن النسخة الثالثة من مؤتمر "بلاك هات"

تشهد الرياض، اليوم، انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر "بلاك هات"، الحدث الأكبر عالميًا في الأمن السيبراني، بمشاركة أكثر من 300 متحدث و30 شركة عالمية، إضافة إلى 400 جهة عارضة.