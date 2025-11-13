مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يزيل حلقة معدة انزلقت وهددت حياة "أربعينية"

وذكر د. الجلعود أن مشاكل المراجعة الصحية بدأت قبل نحو شهرين تقريبًا، حيث شعرت بعدم ارتياح مع الأكل والغثيان والقيء أحيانًا مصحوباً بألم في البطن، ثم صعوبة في البلع، ثم تطور الأمر مؤخراً وفقدت القدرة على الأكل وحتى الشرب بشكل كامل، وأظهرت نتائج التشخيص انزلاق حلقة المعدة من موضعها الأصلي العلوي إلى منتصف المعدة، مع توسع وتضخم النصف العلوي من المعدة بشكل كبير، مسبباً ضغطاً واختراقاً لأنسجة الكبد وانسداد في المعدة على مستوى الحلقة، وناقش الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج التشخيص، ووضع خطة علاجية عاجلة، وأجرى عملية طارئة بالمنظار الجراحي تم فيها، إزالة الحلقة بالكامل وكذلك الالتصاقات لتسهيل عملية الأكل مستقبلًا، وتم عمل منظار علوي للجهاز الهضمي عن طريق الفم أثناء العملية للتأكد من مرور الأكل بصورة طبيعية بعد العملية ، واستمر التدخل الطبي لمدة ساعة ونصف، وتوجت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، ونقلت المراجعة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى جناح التنويم حيث بقيت محاطة بالعناية الطبية الحثيثة لمدة يوم واحد، قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية جيدة، وأكدت فحوصات ما بعد العملية تعافيها التام بفضل الله وهذا ما أكدته المراجعة التي قالت أنها تخلصت من كافة الأعراض التي جاءت بها إلى المستشفى، وأكدت أنها بالوقت الراهن تستطيع أن تأكل وتشرب وتمارس حياتها بشكل طبيعي.