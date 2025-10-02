حائل تسجّل أدنى معدل بطالة عند 6.6% خلال الربع الثاني من عام 2025

سجّلت منطقة حائل أدنى معدل بطالة منذ بدء احتساب المؤشر، حيث بلغ معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2025م (6.6%)، وهو أقل معدل يتم تسجيله على الإطلاق.
ووفقًا لتقرير سوق العمل الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ونشرته إمارة حائل عبر حسابها على منصة X، فقد انخفض معدل البطالة بين الذكور في المنطقة إلى (3.2%) مقارنة بـ(4.1%) في الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى (12.9%) بعد أن كان (15.1%) خلال الربع السابق.
كما أظهرت مقارنة البيانات بين عامي 2024 و2025 أن حائل نجحت في خفض معدل البطالة بشكل متواصل منذ الربع الثاني من عام 2024م، حين بلغ المعدل (8.5%)، ليستمر الانخفاض حتى الوصول إلى الرقم القياسي الجديد خلال العام الجاري.