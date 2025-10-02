حائل تسجّل أدنى معدل بطالة عند 6.6% خلال الربع الثاني من عام 2025

ووفقًا لتقرير سوق العمل الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ونشرته إمارة حائل عبر حسابها على منصة X، فقد انخفض معدل البطالة بين الذكور في المنطقة إلى (3.2%) مقارنة بـ(4.1%) في الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى (12.9%) بعد أن كان (15.1%) خلال الربع السابق.