من مختلف القارات..  100 شركة تتأهل لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والشبكة العالمية لريادة الأعمال "GEN"، عن تأهل 100 شركة من مختلف قارات العالم إلى نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال في العاصمة الرياض، وذلك ضمن فعاليات ملتقى بيبان 24 الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل.
وتعدّ المسابقة واحدة من أكبر وأشمل المسابقات وبرامج الدعم من نوعها، التي يتنافس من خلالها عشرات الآلاف من رواد الأعمال في كل عام من 200 دولة على جوائز نقدية تبلغ قيمتها مليون دولار.
وتتنافس أفضل 100 شركة في التصفيات النهائية خلال ملتقى "بيبان24" والتي تمثل 52 دولة حول العالم، وذلك بعد أشهر من المنافسة في التصفيات الوطنية والإقليمية، واختيارات المجموعة العالمية، بالإضافة إلى معسكر التدريب الذي أقيم لأفضل 250 شركة، وتقدم المسابقة جوائز نقدية لفئة الشركات في مرحلة الفكرة (10 شركات)، وفئة الشركات الناشئة (62 شركة)، وفئة الشركات في مرحلة النمو (28 شركة). وسيتنافس المؤسسون أيضًا في فئات متخصصة تشمل قطاعات الصحة، واقتصاد المستقبل، والطاقة والقيادة الصناعية، والبيئة المستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وأوضح رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN، جوناثان أورتمانز، أن الشركات المتنافسة تتكون من مؤسسين جريئين وفِرق متميزة تسعى لإحداث تغيير ذي معنى من خلال الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بدعم من GEN و"منشآت" وشركائهم، إذ ستقربهم تجربة كأس العالم لريادة الأعمال من تحقيق أهدافهم.
وستتعرف مجموعة الشركات المتأهلة للتصفيات النهائية على مشهد الشركات الناشئة المتطور في السعودية، ما يمكّنها من البحث عن فرص لدخول السوق، حيث شهدت منظومة ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا مع ارتفاع قياسي في استثمارات رأس المال الجريء.
وجذبت المسابقة منذ انطلاقها في عام 2019، أكثر من 430,000 مسجل من 200 دولة، وربطت المؤسسين بأكثر من 4 ملايين دولار كجوائز نقدية و266 مليون دولار أخرى من الدعم والخدمات المجانية، بالإضافة إلى دعم أكثر من 100 شريك عالمي في المسابقة.
يذكر أن ملتقى بيبان 24 يعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليميًا ودوليًا، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ريادة الأعمال.