من مختلف القارات..  100 شركة تتأهل لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالرياض

وتتنافس أفضل 100 شركة في التصفيات النهائية خلال ملتقى "بيبان24" والتي تمثل 52 دولة حول العالم، وذلك بعد أشهر من المنافسة في التصفيات الوطنية والإقليمية، واختيارات المجموعة العالمية، بالإضافة إلى معسكر التدريب الذي أقيم لأفضل 250 شركة، وتقدم المسابقة جوائز نقدية لفئة الشركات في مرحلة الفكرة (10 شركات)، وفئة الشركات الناشئة (62 شركة)، وفئة الشركات في مرحلة النمو (28 شركة). وسيتنافس المؤسسون أيضًا في فئات متخصصة تشمل قطاعات الصحة، واقتصاد المستقبل، والطاقة والقيادة الصناعية، والبيئة المستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية.