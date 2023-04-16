بلاغة "السّجع" في القرآن.. سحرٌ للجنان وإيناسٌ للوجدان.. وهنا تأملات تستحق التوقف

وأردف الدكتور "الخريصي": ومن شواهد السّجع ما جاء في أول سورة الفجر، في قوله تعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ * أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ} "الفجر: ١ – ١٤"، لاحظ هذا الجرس الذي وقع في هذا المقطع من الآيات، حيث شدك إليه شداً، ولا تكاد تنفلت جوارحك حتى تنهي هذا المقطع دون ملل أو كلل، حتى يتمكن هذا المعنى منك، ويعلق في ذهنك، والذي أسهم في ذلك "تسكين أواخر الراء وأواخر الدال كي يظهر السجعُ، ولو حركتَ حرف الراء والدال فات الغرض من السجع، ربما يحذف حرف أو يُزاد حرف لأجل السجع، ويظهر ذلك جلياً في آيات سورة الفجر السابقة فحذف حرف الياء من الفعل: {يَسْرِ} بدون جزم دال على ذلك، وذلك لتمام الفاصلة، وحذف كذلك حرفَ الياء أيضاً من الاسم: {الْوَادِ}".