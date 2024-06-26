في إنجاز نوعي.. مطار الملك خالد الدولي الأول عالمياً في التزامه بمواعيد الرحلات

وأشار أبوعباة؛ إلى التزام منسوبي شركة مطارات الرياض ببذل أقصى جهد لتحقيق أعلى درجات التميز والالتزام التي يستحقها المطار بالنظر للمكانة المتميزة التي يتمتع بها بوصفه البوابة الأبرز للتعريف بواحدة من أنشط العواصم الإقليمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية، مضيفاً أن هذا التميز يأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعمل على ترسيخ الدور الريادي للمملكة في شتى القطاعات، ومختلف أوجه التنمية المستدامة.