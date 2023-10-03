ببرامج تعليمية وتدريبية ومبادرات نوعية.. تعليم جدة يشارك في معرض الشرق الأوسط الرابع للتعليم والتدريب

وتشمل مشاركة تعليم جدة في جناحها بالمعرض فعاليات وبرامج تنفذها أكثر من 25 إدارة ومكتب تعليم، ويضم الجناح المنصة الرئيسية، وركن القاعات التدريبية التي سيتم من خلالها تقديم برامج تدريبية تستهدف الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وكذلك زوار المعرض، إلى جانب ركن أرض الفعاليات للإدارات ومكاتب التعليم المشاركة، كما سيتم في ثالث أيام الفعاليات، يوم الخميس القادم، الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر، من خلال تنفيذ فعاليات لتكريم المعلمين والمعلمات.