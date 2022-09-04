مدير تعليم جازان يتفقد عددًا من المدارس ويتابع سير العملية التعليمية

وناقش في العديد من المهارات المكتسبة، كما تجول على مرافق المدرسة وما تضمه من معامل ومصادر تعلم حديثة، وملعب وتجهيزات رياضية مختلفة، وعيادة طبية، وافتتح في نهاية زيارته إحدى غرف المعلمين المطورة والتي تضم أجهزة حاسب آلي وتجهيزات مكتبية حديثة، وزار عقدي عقب ذلك مجمع الخوبة ورمادة التعليمي، واطمأن على سير وانتظام العملية التعليمية به.