مدير تعليم جازان يتفقد عددًا من المدارس ويتابع سير العملية التعليمية

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي اليوم عددًا من مدارس التعليم العام بمكتب تعليم المسارحة والحرث، متابعة انتظام العملية الدراسية، وباحثا احتياجات المجتمع التعليمي المختلفة، وذلك بحضور مساعده للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور أحمد بن ظافرعطيف، ومدير مكتب التعليم الدكتور علي عطيف.
واستهل "عقدي" جولته التفقدية بزيارة لمجمع السويدية التعليمي، حيث التقى منسوبي المجمع، الذين حثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف العملية التعليمية، ورفع مستويات الطلاب الدراسية، كما اطلع على الخطط الدراسية وشارك أبناءه الطلاب عددًا من الدروس داخل فصولهم التعليمية.
وناقش في العديد من المهارات المكتسبة، كما تجول على مرافق المدرسة وما تضمه من معامل ومصادر تعلم حديثة، وملعب وتجهيزات رياضية مختلفة، وعيادة طبية، وافتتح في نهاية زيارته إحدى غرف المعلمين المطورة والتي تضم أجهزة حاسب آلي وتجهيزات مكتبية حديثة، وزار عقدي عقب ذلك مجمع الخوبة ورمادة التعليمي، واطمأن على سير وانتظام العملية التعليمية به.
ونوه "عقدي" بالانضباطية العالية لدى أبنائه الطلاب، ومستوياتهم العلمية المرتفعة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، ومديري المجمعات التعليمية ومنسوبيها من المعلمين والطاقم الإداري في تحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا على ضرورة تهيئة وتسخير مختلف الإمكانات بهذه المدارس واستثمارها لخدمة الطلاب ورفع مستوياتهم التحصيلية.
وأكد "عقدي" حرص الإدارة العامة العمل على توفير احتياجات المدارس المختلفة وحل مختلف العقبات التي يواجهها المجتمع التعليمي في ظل ما يحظى به تعليم جازان من دعم واهتمام كبيرين، ومتابعة لا محدودة من لدن معالي وزير التعليم ومختلف القيادات التعليمية بالوزارة.