التسميد والوقاية بالمدخلات العضوية.. ممارسات لزيادة إنتاجية المحاصيل بالبيوت العضوية يبرزها "الإرشاد الزراعي"

وأضاف "القرزعي"؛ أن هذه الأنظمة ترشّد من استخدام المبيدات والمياه والأسمدة المستخدمة، ولها نتائج مبشرة في إنتاج بعض الأصناف وتقدّم حلولاً عديدة للمزارعين سواء في الزراعات المحمية أو التقليدية.