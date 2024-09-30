التسميد والوقاية بالمدخلات العضوية.. ممارسات لزيادة إنتاجية المحاصيل بالبيوت العضوية يبرزها "الإرشاد الزراعي"

نصح "الإرشاد الزراعي" باتباع عددٍ من الممارسات الزراعية الجيدة التي تسهم في زيادة إنتاجية محاصيل الزراعة العضوية داخل البيوت المحمية، وأبرزها برامج التسميد والوقاية بالمدخلات العضوية.
وأوضح المهندس يوسف القرزعي؛ أن المركز الوطني للزراعة العضوية يعمد إلى تقييم عديدٍ من أصناف محصول الطماطم العضوية وغيرها من المحاصيل المهمة كالخيار والفلفل، باستخدام الأنظمة الزراعية الحديثة؛ لأنها تلعب دوراً مهما في رفع الإنتاجية وزيادة دخل المزارع وتقليل التكاليف داخل البيوت المحمية.
وأضاف "القرزعي"؛ أن هذه الأنظمة ترشّد من استخدام المبيدات والمياه والأسمدة المستخدمة، ولها نتائج مبشرة في إنتاج بعض الأصناف وتقدّم حلولاً عديدة للمزارعين سواء في الزراعات المحمية أو التقليدية.