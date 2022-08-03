"ريما بنت بندر" تشارك في افتتاح بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص

شاركت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، في افتتاح بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص- ديترويت 2022، المقامة في مدينة ديترويت بولاية ميتشغان الأمريكية؛ حيث يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة لأول مرة ضمن 22 منتخبًا، إضافة إلى ثلاث دول عربية أخرى وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.