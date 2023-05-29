مسيرة عطاء استمرت 65 عامًا.. "الخضير" أشهر رواد التعليم الأهلي يرحل تاركًا خلفه ثمار العلم

وفي عام 1374هـ، قدّم الخضير مقترحًا وافقت عليه الشركة، هو تأسيس مدارس لأبناء العاملين بالمزارع واحدة بـ"السهبا" والأخرى بـ"خفس دغرة"، وقام هو بإدارة المدرستين والإشراف عليهما، ليقوم بعد ذلك بتأسيس مدارس ليلية بالخرج لمكافحة الأمية، استقطب إليها أكثر من ثلاثين مدرسًا، وكان عدد الدارسين فيها أكثر من 1500 دارس، ثم قام عام 1378هـ- 1958م بتأسيس مدارس التربية النموذجية التي تضم مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للبنين والبنات تضم حوالى 50 طالبًا وطالبة.