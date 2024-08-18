فيما يزيد على 31 ألف مدرسة.. انتظام أكثر من 6.7 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام بداية العام الدراسي الجديد

وفعّلت الوزارةُ برنامجَ "حياك" للترحيب بالمعلمين والمعلمات الذين تم التعاقد معهم للتدريس هذا العام في إدارات التعليم؛ لسدّ الاحتياج في التخصصات كافة، وتهيئتهم للعمل بكفاءة وفاعلية في مدارس التعليم العام بالمناطق والمحافظات؛ حيث تم التعاقد مسبقًا مع أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة للتوظيف التعاقدي لسد الاحتياج في التخصصات كافة، إلى جانب ما يزيد على 500 ألف معلم ومعلمة يعودون إلى مدارسهم بالمناطق والمحافظات.