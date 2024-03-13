أكثر من "2500" عامل وبيطري لضمان جودة الخدمات في مسالخ الرياض

وأشار إلى أن المسالخ تبدأ عملها عند الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل على ثلاث فترات، مبينًا أن الوزارة تحرص على توفير الأطباء البيطريين المعتمدين للتحقق من سلامة اللحوم ومناسبتها للاستهلاك، بالإضافة إلى الاهتمام بتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والنظافة.