أكثر من "2500" عامل وبيطري لضمان جودة الخدمات في مسالخ الرياض

جهّز مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض، "2,561" عاملًا، و"30" طبيبًا بيطريًّا في مسالخ العاصمة؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة لمرتاديها خلال موسم شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض المهندس بندر الرويس، أن المسالخ في العاصمة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية لاستيعاب الإقبال المتزايد عليها خلال الموسم، مؤكدًا تسخير الوزارة لكل الإمكانات لتقديم خدمة تتماشى مع تطلعات المرتادين.
وأشار إلى أن المسالخ تبدأ عملها عند الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل على ثلاث فترات، مبينًا أن الوزارة تحرص على توفير الأطباء البيطريين المعتمدين للتحقق من سلامة اللحوم ومناسبتها للاستهلاك، بالإضافة إلى الاهتمام بتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والنظافة.
وقال: "تخضع جميع المسالخ للرقابة المستمرّة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فيها، ويعمل في المجال الرقابي عنصر بشري مدرب على أعلى مستوى، يتابع سير الأعمال ويتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وبما يضمن جودة العمل".
وأضاف الرويس: "مسالخ الرياض تعمل في إطار خطة أعدتها الوزارة تتضمن خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة، وتشمل الاستفادة المثلى من مرافق المسالخ وفق الاشتراطات الفنية والصحية، وتوزيع العمالة والجزارين والأطباء البيطريين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة".
وتأتي جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض في تهيئة المسالخ خلال موسم شهر رمضان متكاملة مع تكثيف أعمال الرقابة، ومتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة اللحوم وآلية تداولها بطرق صحية.