"شؤون الحرمين" ترفع عدد اللغات إلى 20 لغة عالمية لترجمة خطبة عرفة

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي؛ أن التطور الذي تشهده الرئاسة وفق خطتها الإستراتيجية 2024، وبعد توجيه الرئيس العام بالتوسع في تقديم خدماتها لعام 1444 هـ، تمّت زيادة عدد اللغات إلى 20 لغة عالمية وهي (الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو، الهوسا، الروسي، التركي، البنجابية، الصيني، ملايو، السواحلية، الإسبانية، البرتغالية، الأمهرية، الألمانية، السويدية، الإيطالية، المالايالامية، البوسنية، الفلبينية) وبثها لأصقاع العالم كافة عبر منصة منارة الحرمين ليتسع بذلك تغطية البث لأغلب مناطق العالم، وكذلك الاستمرار في نشر الترجمة على قناتَي القرآن والسنة النبوية، إضافة إلى 10 محطات إذاعية على أثير FM.