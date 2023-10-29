"الحياة الفطرية": إصدار أول تصريح لإكثار الحبارى في المملكة

من جهتها، بينت الجهة الحاصلة على الترخيص أنها ستعمل وفق ضوابط علمية وبواسطة كفاءات سعودية متخصصة بمعايير عالية الجودة، حيث تستهدف في مخططاتها العمل على إنتاج 15 ألف طائر حبارى بحلول عام 2026 خاصة مع امتلاكها لخبرات واسعة في مجال إكثار الكائنات الفطرية مع مساحات شاسعة للمشروع تتجاوز مساحته 500 ألف متر مربع، مما يوفر المزيد من البيئة المثالية لعملية الإطلاقات الخاصة بالحبارى وعمليات إكثارها، كما أنها تعنى في الوقت نفسه بتهيئة طيور الحبارى حتى بعد إطلاقها؛ لضمان جودة المنتج وللحفاظ على كونه مطابقًا للاشتراطات الموضوعة من قبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.