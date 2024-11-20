"الرميح" يرأس وفد السعودية المشارك في اجتماع "المنظمة البحرية الدولية" في دورته الـ133 ‏بلندن

وتشارك السعودية ضمن 40 دولة، تمثل بمجموعها الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، الذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة، والمسؤول عن الإشراف على عملها الذي يركز على مراجعة التقارير، والتنسيق بين الأجهزة كافة، ويهدف إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة تجاه الموضوعات كافة المتعلقة بالشأن البحري واستراتيجياته.