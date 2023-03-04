تسوّق آمن ومنتجات فريدة! .."أرجوان" أحد أهم العلامات التجارية بأحدث المنتجات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية !

يقدم متجر أرجوان المنتجات الالكترونية الاستهلاكية بأفضل جودة مقارنة بالأسعار، حيث استطاع تجميع قاعدة جماهيرية كبيرة بين المتاجر الالكترونية الأخرى بسبب اعتنائه بجودة المنتج وتفاصيل الملحقات.
نضطر في كثير من الأحيان على شراء قطعة الكترونية (ساعة – سماعة – كيبل شحن – بور بانك ...) ولنقل مثلا كيبل شحن! لنجد بعد مدة أن بطارية الجوال غالي الثمن تعطلت بعد استخدام كيبل شحن جودته رديئة! ما يجعلنا بحاجة إلى الجودة كقيمة مضافة " .
وقال المدير التنفيذي في أرجوان: يعتني متجر أرجوان بتقديم أفضل جودة بأقل سعر ممكن، ينافس العلامات التجارية العالمية بأيدٍ سعودية شابة تطمح وتعمل للوصول إلى الخليجية ومنها إلى العالمية!
يركّز متجر أرجوان على خدمة ما بعد البيع بوجود فريق الدعم على مدار 24 ساعة يوميا.
تؤمن إدارة أرجوان أن عملية البيع تبدأ من أول لحظة في اختيار المنتج حتى وصوله للعميل ليتمكن من استخدامه بأكمل وجه على أن يكون العميل راضيا بشكل تام.
يُذكر أن متجر أرجوان قد تأسس عام 2016 ليبدأ ببيع الالكترونيات والمنتجات الاستهلاكية ، وتم إطلاق أول منتج يحمل علامة أرجوان التجارية مطلع عام 2019.
رابط المتجر : urjwan.com