أمير الشرقية ونائبه: توجيهات ومتابعة القيادة أسهمت في نجاح موسم الحج هذا العام

وأضاف "إن ما تقدمه أجهزة الدولة بقطاعاتها المشاركة كافة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحظى بإشادة وتقدير كل من يتابع هذا النجاح من مختلف دول العالم ويشاهد التميز والاحترافية في إدارة الحشود وتنظيمها، وكل هذه الإنجازات تأتي بعد توفيق الله ثم توجيهاتكم أيدكم الله، والجميع يرى التقدم الكبير والإمكانات المتطورة التي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على توفير كل ما يُسهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل يُسر وطمأنينة".