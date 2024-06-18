أمير الشرقية ونائبه: توجيهات ومتابعة القيادة أسهمت في نجاح موسم الحج هذا العام

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وقال أمير الشرقية: "يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ، الذي تحقق ولله الحمد بفضل الله ثم بتوجيهات مقامكم الكريم ومتابعتكم المباشرة لكل ما يُقدم لضيوف الرحمن والحرص على راحتهم وتأديتهم لمناسك الحج بكل يسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانات البشرية والتقنية لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف "إن ما تقدمه أجهزة الدولة بقطاعاتها المشاركة كافة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحظى بإشادة وتقدير كل من يتابع هذا النجاح من مختلف دول العالم ويشاهد التميز والاحترافية في إدارة الحشود وتنظيمها، وكل هذه الإنجازات تأتي بعد توفيق الله ثم توجيهاتكم أيدكم الله، والجميع يرى التقدم الكبير والإمكانات المتطورة التي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على توفير كل ما يُسهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل يُسر وطمأنينة".
كما رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وقال: "إن العالم أجمع يشيد بالجهود والخدمات التي بذلت وقدمت من جميع قطاعات الدولة بمختلف تخصصاتها وبالتكامل بينها؛ لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل ما يخدمهم ويعينهم على أداء الفريضة وهم ينعمون بالأمن والطمأنينة".
ودعا نائب أمير الشرقية الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعينهم ويوفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يمتعهم بالصحة والعافية ويُديم على المملكة الأمن والأمان والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة.