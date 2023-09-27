"لوسِد" تطلق أول مصنع للسيارات الكهربائية.. 5 آلاف سيارة كمرحلة أولى وفرص عمل وطنية

وستبدأ المجموعة بتجميع سياراتها الكهربائية Lucid Air في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة (AMP-2) والتي تحظى بموقع استراتيجي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وستعمل المنشأة في المرحلة الأولى على تجميع 5,000 سيارة "لوسِد" سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية -بما فيها منشأة التجميع- أن تكون قادرة بالمجمل على إنتاج 155,000 سيارة كهربائية سنوياً، حيث تسهم "لوسِد" من خلال منشآتها التصنيعية بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.