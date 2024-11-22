محليات

في الدائر.. حرس الحدود بجازان يتصدى لتهريب 70570 قرصًا محظورًا

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
في الدائر.. حرس الحدود بجازان يتصدى لتهريب 70570 قرصًا محظورًا
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (70570) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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