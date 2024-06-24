المجدوعي للسيارات و شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" في شراكة مجددة

من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بالعلاقة المتميزة التي تربط "يلو" مع شركة المجدوعي للسيارات والتي تهدف إلى تقديم الأفضل دائماً للعملاء، وذكر قائلاً: يمثل التعاقد مع شركة المجدوعي للسيارات لتوريد أكثر من 5000 سيارة إلى أسطولنا امتداداً للجهود التي نقوم بها في الشركة للحفاظ على تقديم خدمة مميزة لعملائنا عبر توفير كافة الخيارات وأحدثها أمامهم، ونعمل في "يلو" لتوفير مختلف الخيارات التي تلبي كافة الرغبات واحتياجات الاستخدام أمام عملائنا.