تدشين أول معمل حاسب آلي ومعمل لتعليم العربية للناطقين بغيرها في المسجد الحرام

واطلع على المجالات التي يغطّيها هذا المعمل؛ ومن أهمها الحصص التطبيقية التعليمية في التلقين، وتحسين الأداء في تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وفي تنمية المَلَكات اللغوية، وتحسين مقررات الحاسب الآلي في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف، وعمل برامج متنوعة تابعة لمشروع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمعهد الحرم المكي الشريف، وتنظيم دورات تدريبية في مجال التقنية لمنسوبي المعهد من طلاب ومعلمين وموظفين، وتطوير مشروع التعليم الإلكتروني بالمعهد والكلية.