ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء ويرفع التهاني لخادم الحرمين بحلول شهر رمضان المبارك

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.