الكون كله حي ومتحرّك.. "الزعاق": انتشار السحب الكاتمة يرفع درجة الحرارة بموسم "صباغ اللون"

فطوال موسم الصيف تأتينا السحب من الجهة الشرقية، وطوال الشتاء تأتينا من الجهة الغربية، وفي حال اشتداد الحرارة -كحال أيامنا هذه- تتشبّع السواحل بالرطوبة وتصدّرها إلى الأماكن الداخلية، فتنتشر السحب الكاتمة، وترتفع درجة الحرارة إلى أعلى معدلاتها، والعامة يسمّونه "طباخ التمر" أو "صباغ اللون".