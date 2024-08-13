الكون كله حي ومتحرّك.. "الزعاق": انتشار السحب الكاتمة يرفع درجة الحرارة بموسم "صباغ اللون"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الحركة تعني الحياة، والسكون يعني الموت، والكون كله حي ومتحرّك.. «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ».
وأضاف "الزعاق"؛ أن حركة السحاب مبنية على حركة الرياح الدافعة لها، وحركة النجوم مبنية على حركة الأرض حول الشمس.
وتابع، أن حساب المواسم يتم عن طريق رؤية نجم الموسم قُبيل شروق الشمس، وأغلب نجوم المواسم جهة شروقها محصورة بين المشرق والجنوب.
فطوال موسم الصيف تأتينا السحب من الجهة الشرقية، وطوال الشتاء تأتينا من الجهة الغربية، وفي حال اشتداد الحرارة -كحال أيامنا هذه- تتشبّع السواحل بالرطوبة وتصدّرها إلى الأماكن الداخلية، فتنتشر السحب الكاتمة، وترتفع درجة الحرارة إلى أعلى معدلاتها، والعامة يسمّونه "طباخ التمر" أو "صباغ اللون".