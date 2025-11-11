برعاية سمو ولي العهد.. انطلاق منتدى "تورايز" العالمي في الرياض بمشاركة قادة السياحة من 120 دولة

انطلقت اليوم الاثنين 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 نوفمبر 2025م، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى "تورايز" (TOURISE 2025)، برعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبمشاركة واسعة من قادة السياحة وصُنّاع القرار من أكثر من 120 دولة حول العالم.
ويُقام المنتدى في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بالتزامن مع اختتام الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UNWTO)، ليؤكد الدور المحوري للمملكة في قيادة مستقبل السياحة العالمية وتشكيل ملامحها للخمسة عقود المقبلة.
ويُعد منتدى "تورايز" منصة دولية غير مسبوقة تجمع بين القطاعين العام والخاص والمبتكرين ورواد الأعمال لبحث مستقبل السياحة في ظل التحولات التقنية والمناخية والاقتصادية، حيث يشهد المنتدى أكثر من 40 جلسة وورشة عمل متخصصة، يشارك فيها نحو 120 متحدثًا وخبيرًا عالميًا يمثلون كبريات الشركات والمنظمات الدولية مثل جوجل، أكور، أماديوس، إكسبيديا، البحر الأحمر الدولية، وصندوق الاستثمارات العامة.
ويركّز المنتدى على أربعة محاور رئيسية تشمل: الذكاء الاصطناعي في السياحة، الابتكار وريادة الأعمال، الاستدامة والمسؤولية البيئية، وتمكين الشباب والمواهب السياحية.
وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب في كلمته الافتتاحية أن رعاية سمو ولي العهد للمنتدى "تجسد الدعم الكبير الذي تحظى به السياحة السعودية من القيادة الرشيدة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت السياحة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل".
وأضاف أن المملكة، من خلال هذا المنتدى العالمي، "تسعى إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا لقطاع السياحة العالمي، وتعزيز دورها كمركز دولي للحوار والتعاون والشراكات السياحية".
ويشهد المنتدى حضورًا إعلاميًا دوليًا واسعًا، إلى جانب عروض ابتكارية ومعارض تفاعلية تُبرز أحدث التقنيات والتجارب الرقمية في السفر والسياحة، فيما من المقرر أن تُعلن خلاله مبادرات عالمية جديدة واتفاقيات استراتيجية بين الدول والجهات المشاركة.
ويُختتم "تورايز 2025" غدًا بإطلاق "مبادرة الرياض للسياحة المستقبلية" التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير قطاع أكثر مرونة واستدامة، وترسيخ مكانة الرياض كعاصمة عالمية للسياحة المستقبلية.