برعاية سمو ولي العهد.. انطلاق منتدى "تورايز" العالمي في الرياض بمشاركة قادة السياحة من 120 دولة

ويُعد منتدى "تورايز" منصة دولية غير مسبوقة تجمع بين القطاعين العام والخاص والمبتكرين ورواد الأعمال لبحث مستقبل السياحة في ظل التحولات التقنية والمناخية والاقتصادية، حيث يشهد المنتدى أكثر من 40 جلسة وورشة عمل متخصصة، يشارك فيها نحو 120 متحدثًا وخبيرًا عالميًا يمثلون كبريات الشركات والمنظمات الدولية مثل جوجل، أكور، أماديوس، إكسبيديا، البحر الأحمر الدولية، وصندوق الاستثمارات العامة.