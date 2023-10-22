أجواء حارة نسبيًّا وفرص للأمطار في بعض مناطق المملكة اليوم

وفي التفاصيل، يكون الطقس نهارًا معتدلًا في الجبال العالية وحارًّا نسبيًّا في بقية المناطق، فيما يكون الطقس حارًّا في أجزاء من المنطقة الشرقية، مع وجود فرص لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة، ومتفرقة في أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولًا للطائف وجنوب المدينة المنورة، بالإضافة لاحتمالية زخات متفرقة رعدية من الأمطار في أجزاء من حائل، قد تترافق برياح هابطة تعمل على إثارة الغبار بشكل محلي.