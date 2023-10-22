أجواء حارة نسبيًّا وفرص للأمطار في بعض مناطق المملكة اليوم

تشير آخر البيانات والتحديثات المستلمة لدينا في مركز"طقس العرب"، إلى أجواء حارة نسبيًّا في عموم المناطق، كما يوجد فرص لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق عدة من المملكة، مع توقعات بهبوب رياح نشطة أحيانًا، تكون مثيرة للغبار بحدة متفاوتة في بعض المناطق.
وفي التفاصيل، يكون الطقس نهارًا معتدلًا في الجبال العالية وحارًّا نسبيًّا في بقية المناطق، فيما يكون الطقس حارًّا في أجزاء من المنطقة الشرقية، مع وجود فرص لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة، ومتفرقة في أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولًا للطائف وجنوب المدينة المنورة، بالإضافة لاحتمالية زخات متفرقة رعدية من الأمطار في أجزاء من حائل، قد تترافق برياح هابطة تعمل على إثارة الغبار بشكل محلي.
وتكون الرياح معتدلة السرعة، وتهب رياح جنوبية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانًا على أجزاء من المدينة المنورة وتبوك والجوف وغرب الحدود الشمالية، تكون مثيرة للغبار بحدة متفاوتة.
أما في ساعات الليل، فيكون الطقس مائلًا للبرودة في المنطقة الشمالية والجبال العالية، ومعتدلًا في بقية المناطق، مع احتمال هطول زخات متفرقة رعدية من الأمطار في أجزاء من حائل والحدود الشمالية، وتكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق، تنشط على أجزاء من الجوف.