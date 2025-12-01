شاهد.. العُلا وجهة مثالية لعشّاق الهايكنج بتضاريسها ومساراتها المعتمدة

تُعد رياضة الهايكنج من الأنشطة الرياضية والسياحية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في محافظة العُلا، لما تمتلكه من تنوّع استثنائي في تضاريسها الطبيعية، التي تجمع بين الجبال الشاهقة والأودية والهضاب الصخرية، ما يوفر بيئة مثالية لعشّاق رياضات المشي والمغامرة.