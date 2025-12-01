شاهد.. العُلا وجهة مثالية لعشّاق الهايكنج بتضاريسها ومساراتها المعتمدة

تُعد رياضة الهايكنج من الأنشطة الرياضية والسياحية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في محافظة العُلا، لما تمتلكه من تنوّع استثنائي في تضاريسها الطبيعية، التي تجمع بين الجبال الشاهقة والأودية والهضاب الصخرية، ما يوفر بيئة مثالية لعشّاق رياضات المشي والمغامرة.
وتحتضن العُلا عددًا من مسارات الهايكنج المعتمدة، والمصممة وفق معايير تضمن السلامة وتناسب مختلف فئات الهواة والمحترفين، ما أسهم في تنظيم ممارسة هذه الرياضة وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب دعم السياحة البيئية المستدامة.
ويشرف على رحلات الهايكنج مرشدون مختصون ومعتمدون من قِبل الاتحاد السعودي للتسلّق والهايكنج، يقدمون الإرشادات اللازمة لضمان سلامة المشاركين، ويعرّفونهم بالجوانب الجيولوجية والطبيعية للمواقع، بما يثري التجربة ويعزّز الوعي البيئي.
ويُسهم هذا التكامل بين تنوّع التضاريس، واعتماد المسارات، وتوفّر الكفاءات الوطنية المؤهلة، في ترسيخ مكانة العُلا كوجهة سياحية رائدة لرياضة الهايكنج، ومقصد مفضل لمحبي الطبيعة والمغامرات في المملكة.