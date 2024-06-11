استضافة المليك تُمكّن حاجًا إفريقيًا من الحج بعد أن منعه المرض

وأضاف "ميسونه": سأحدثكم عن قصتي مع موسم الحج وما حدث لي في عام 2013م عندما قدمت لأداء الحج في ذلك العام، وبعد قدومي أصبت بمرض فلم أتمكن من إتمام فريضة الحج، وأصبحت أعاني من غصة في نفسي طيلة السنوات العشر الماضية؛ بسبب عدم إتمامي للحج، متمنيًا أن تتاح لي الفرصة.