استضافة المليك تُمكّن حاجًا إفريقيًا من الحج بعد أن منعه المرض

"إسماعيل ميسونه" إفريقي من غانا، كان يحلم بالحج، فرأى رؤيا بمنامه أنه يقف أمام الكعبة، وتكررت عليه هذه الرؤيا، وبعد شهر تلقى اتصالًا من السفارة السعودية بدعوة خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يقول إسماعيل ميسونه: لم تسعني الفرحة بهذه الدعوة الكريمة التي تلقيتها من برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية.
وأضاف "ميسونه": سأحدثكم عن قصتي مع موسم الحج وما حدث لي في عام 2013م عندما قدمت لأداء الحج في ذلك العام، وبعد قدومي أصبت بمرض فلم أتمكن من إتمام فريضة الحج، وأصبحت أعاني من غصة في نفسي طيلة السنوات العشر الماضية؛ بسبب عدم إتمامي للحج، متمنيًا أن تتاح لي الفرصة.
وفي أحد الأيام، اتصل بي أحد الأصدقاء، وطلب مني مرافقته في حفل أقامته السفارة السعودية في أكرا لافتتاح أحد المعارض الدعوية، ولما علموا بقصتي وما حدث لي في الحج من مرض وعدم إتمامي الفريضة طلبوا مني جواز سفري وقدّمته للسفارة السعودية.
وفي أحد الأيام وأنا نائم بعد صلاة الفجر في رؤيا منامية شاهدت أنني واقف أمام الكعبة، وقلت في نفسي إنها رؤيا خير إن شاء الله، وتفاءلت بها خيرًا.
وبعد شهر وصلني اتصال من السفارة السعودية يبلغني بأنه قد وقع عليَّ الاختيار ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج في هذا العام.
وقدّم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الحفاوة وحسن الاستقبال الذي طوقوا به أعناقنا منذ أن وصلنا إلى هذه البلاد المباركة.