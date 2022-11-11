رئيس "الأرصاد" التنفيذي من "COP 27": نتائج مبشرة لبرنامج الاستمطار الصناعي

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن مبادرات المركز الإقليمية تعمل على تعزيز مسار مبادرة "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر" والمساهمة في تحقيق أهدافها؛ لتقليل الآثار والحد من التدهور المناخي، وسعياً لتوفير الممكنات اللازمة من خلال تطوير المعلومات المناخية وتوفير الخطط المساهمة للمملكة على الصعيدين المحلي والإقليمي.