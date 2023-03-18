الشريطية والأعلاف.. جولة لـ"سبق" ترصد أسعار المواشي والطلب بأسواق الرياض!

أما المواطن محمد المقحم، فيرى أن من أسباب ارتفاع الأسعار، احتكار الشريطية المواشي المعروضة للبيع، وقال: إن كثيراً ما نجد السماسرة "الشريطية" يستقبلون مُربي الأغنام في أبواب الأسواق، ويتلقون الركبان، ويشترون الماشية بأسعارٍ متدنية، ثم يعرضونها بأغلى الأسعار بعدما يحتكرون ما في السوق من مواشٍ، والمشكلة أنهم لا يرضون بالربح اليسير، بل يرفعون الأسعار ويعرضون المواشي بأسعار خيالية، والضحية المستهلك وصاحب الماشية.