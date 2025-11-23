من تشتّت الانتباه إلى العالمية.. "نورة الناصر" تحوّل منزلها إلى معرض فني عالمي

لم تكن رحلة الفنانة التشكيلية السعودية نورة الناصر مسارًا فنيًا تقليديًا، بل بدأت من معاناة مع تشتّت الانتباه، تحوّلت لاحقًا إلى نقطة قوة صاغت بها أسلوبها ورسّخت حضورها محليًا وعالميًا. فمن غرفة صغيرة في الرياض، كانت تفرّغ فيها طاقتها المتنقلة بين الخط والرسم والنحت، إلى منزلٍ أصبح "بيت الفنانة" يستقبل زوارًا من أنحاء العالم.