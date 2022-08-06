لجنة الأحياء العشوائية بجدة تؤكد دفع الإيجار لـ14 ألف أسرة بـ243 مليون ريال

أما الفئة الثالثة؛ فهي تتعلق بالمواطنين الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك، فتتم دراسة حالتهم ومن ثم تسكينهم، منوهة بأنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء التي سوف تتم إزالتها خلال الفترة المقبلة.